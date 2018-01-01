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Барти разобралась с Квитовой и обеспечила себе выход в полуфинал Итогового турнира

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Первая ракетка мира возглавила Красную группу на Итоговом турнире в Шэньчжэне.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Австралийская теннисистка Эшли Барти в своем заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжэне переиграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился уверенной победой первой ракетки мира в двух сетах.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Эшли Барти (Австралия) - Петра Квитова (Чехия) - 6:4, 6:2

По ходу встречи Барти подала 6 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7-ми брейк-поинта. Ее соперница 1 раз подала навылет, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру и не сумела реализовати ни одного из 4-х брейк-поинта.

Таким образом, Барти досрочно оформила себе выход в полуфинал, заняв первое место в Красной группе. В другом матче группы Кики Бертенс и Белинда Бенчич разыграют вторую путевку в 1/2 финала.

Отметим, что либо Бертенс, либо Бенчич сыграет в полуфинале против украинки Элины Свитолиной, которая уже гарантировала себе первое место в Фиолетовой группе.

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Теги: теннис, Эшли Барти, Итоговый турнир, Петра Квитова, Итоговый турнир WTA, WTA
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