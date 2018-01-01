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Андрееску: Если бы я продолжила, то постоянно бы плакала

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Канадка приняла правильное решение.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
getty Images

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала подробности своей травмы, которую получила на Итоговом турнире в матче с Каролиной Плишковой.

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“Знаете, у меня раньше никогда не было травм, полученных по ходу игры. Разве что растянутый голеностоп в далеком 2015 году. Поэтому на этот раз я даже не знала, что делать.

Возможно, я могла бы еще немного поиграть, не знаю. Но моя команда сказала, что не надо. И хорошо, что я остановилась.

Если бы я продолжила, то постоянно бы плакала, а мне этого не хочется“, - приводит слова Андрееску официальный сайт WTA. 

Отметим, что ранее канадка сравнила себя с лучшими теннисистами современности.

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Теги: Бьянка Андрееску, Итоговый турнир, теннис
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