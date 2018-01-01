Андрееску: Если бы я продолжила, то постоянно бы плакала

Канадка приняла правильное решение.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала подробности своей травмы, которую получила на Итоговом турнире в матче с Каролиной Плишковой.

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“Знаете, у меня раньше никогда не было травм, полученных по ходу игры. Разве что растянутый голеностоп в далеком 2015 году. Поэтому на этот раз я даже не знала, что делать.

Возможно, я могла бы еще немного поиграть, не знаю. Но моя команда сказала, что не надо. И хорошо, что я остановилась.

Если бы я продолжила, то постоянно бы плакала, а мне этого не хочется“, - приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.

Отметим, что ранее канадка сравнила себя с лучшими теннисистами современности.