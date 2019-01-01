Свитолина: Надеюсь, что у меня получится удержать уровень в следующих матчах
Украинка потратила очень много физических сил.
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Симоной Халеп в рамках Итогово турнира, который проходит в Шэньчжэне (Китай).
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“Сегодня мне потребовалось чрезвычайно много физических сил. Мы с Симоной доставали много мячей, теряя большое количество энергии на корте.
Я отыграла очень стабильно, отлично действовала в защите.
Я приехала на турнир с ожиданием упорных матчей. Надеюсь, у меня получится удержать этот уровень в следующих поединках“, - приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.
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