Свитолина: Надеюсь, что у меня получится удержать уровень в следующих матчах

Украинка потратила очень много физических сил.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Симоной Халеп в рамках Итогово турнира, который проходит в Шэньчжэне (Китай).

Читай также: Андрееску снялась с Итогового турнира WTA

“Сегодня мне потребовалось чрезвычайно много физических сил. Мы с Симоной доставали много мячей, теряя большое количество энергии на корте.

Я отыграла очень стабильно, отлично действовала в защите.

Я приехала на турнир с ожиданием упорных матчей. Надеюсь, у меня получится удержать этот уровень в следующих поединках“, - приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.