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Свитолина: Надеюсь, что у меня получится удержать уровень в следующих матчах

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Украинка потратила очень много физических сил.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Симоной Халеп в рамках Итогово турнира, который проходит в Шэньчжэне (Китай).

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“Сегодня мне потребовалось чрезвычайно много физических сил. Мы с Симоной доставали много мячей, теряя большое количество энергии на корте.

Я отыграла очень стабильно, отлично действовала в защите.

Я приехала на турнир с ожиданием упорных матчей. Надеюсь, у меня получится удержать этот уровень в следующих поединках“, - приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.

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Теги: Элина Свитолина, Симона Халеп, Итоговый турнир, теннис
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Источник: Большой теннис Украины

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