Уильямс: На корте мне кажется, что я лучшая в своем деле
38-летняя теннисистка Серена Уильямс рассказала, когда может закончить карьеру профессиональной спортсменки.
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“Я люблю свою работу, и на корте мне кажется, что я лучшая в своем деле. Я знаю, что нужно для того, чтобы упорно работать.
Когда я проснусь, и у меня не будет этого ощущения, я пойму, чтобы нужно делать что-то другое.
Я не была самой талантливой, самой высокой. Не нужно быть самой умной, самой богатой, иметь самые широкие возможности.
Важен настрой на то, что ты будешь работать больше всех и не позволишь ничему тебя остановить. Я не сдамся“, - цитирует Уильямс The Detroit News.
Отметим, что ранее американка заявила, что завершить карьеру не раньше, чем через 20 лет.
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