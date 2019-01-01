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Уильямс: На корте мне кажется, что я лучшая в своем деле

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Американка не собирается завершать карьеру.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

38-летняя теннисистка Серена Уильямс рассказала, когда может закончить карьеру профессиональной спортсменки.

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“Я люблю свою работу, и на корте мне кажется, что я лучшая в своем деле. Я знаю, что нужно для того, чтобы упорно работать.

Когда я проснусь, и у меня не будет этого ощущения, я пойму, чтобы нужно делать что-то другое.

Я не была самой талантливой, самой высокой. Не нужно быть самой умной, самой богатой, иметь самые широкие возможности.

Важен настрой на то, что ты будешь работать больше всех и не позволишь ничему тебя остановить. Я не сдамся“, - цитирует Уильямс The Detroit News.

Отметим, что ранее американка заявила, что завершить карьеру не раньше, чем через 20 лет.

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Теги: Серена Уильямс, теннис
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