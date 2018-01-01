Андрееску снялась с Итогового турнира WTA

Юная теннисистка травмировала колено во время матча.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не сумела доиграть матч Итогового турнира WTA против чешской спортсменки Каролины Плишковой.

19-летняя победительница US Open получила травму колена в третьем гейме первого сета, однако смогла завершить сет (уступила со счетом 6:3). После этого Бьянка отказалась продолжать поединок и снялась с турнира.

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“Я услышала хруст, меня осмотрела физиотерапевт и она сказала, что это мениск. Я не могу согнуть колено. Когда я иду, оно хрустит, и очень болит“, - приводит слова Андрееску WTA Insider.

Бьянка Андрееску с тренером Getty Images

Таким образом, после отказа Андрееску украинская теннисистка Элина Свитолина выйдет из группы с первого места, а путевку в полуфинал разыграют Симона Халеп и Каролина Плишкова.

Отметим, что украинка проведет последний матч в группе против Софии Кенин, которая заменит Андрееску.

Напомним, Элина Свитолина одержала победу над румынкой Симоной Халеп и досрочно вышла в полуфинал турнира. Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Халеп.