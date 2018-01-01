Свитолина - Халеп: видео обзор победного матча украинки на Итоговом турнире

Первая ракетка Украины досрочно гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA.

Свитолина - Халеп: обзор матча Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла румынскую теннисистку Симону Халеп.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 3:6 в пользу украинки.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Халеп:

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