Свитолина в непростом матче обыграла Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой второй матч на Итоговом турнире WTA, который проходит Шэньчжэне (Китай).

Наша спортсменка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп. Таким образом, Свитолина досрочно вышла в полуфинал соревнований, где продолжит защиту титула.

Итоговый турнир WTA

Фиолетовая группа

Симона Халеп (Румыния) - Элина Свитолина (Украина) - 5:7, 3:6

Матч продолжался 1 час и 39 минут. За это время украинка выполнила 4 подачи на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов.

В первом сете Элина вела 3:0, но после этого Симона сравняла счет и выровняла ситуацию на корте. В 12-м гейме румынка проиграла свою подачу под ноль, что позволило украинке одержать победу в партии.

Второй сет начался в более спокойном темпе. После равного счета 3:3, Свитолина выиграла 3 гейма подряд и довела матч до победного конца.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g