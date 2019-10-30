Свитолина в непростом матче обыграла Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой второй матч на Итоговом турнире WTA, который проходит Шэньчжэне (Китай).
Наша спортсменка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп. Таким образом, Свитолина досрочно вышла в полуфинал соревнований, где продолжит защиту титула.
Итоговый турнир WTA
Фиолетовая группа
Симона Халеп (Румыния) - Элина Свитолина (Украина) - 5:7, 3:6
Матч продолжался 1 час и 39 минут. За это время украинка выполнила 4 подачи на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов.
В первом сете Элина вела 3:0, но после этого Симона сравняла счет и выровняла ситуацию на корте. В 12-м гейме румынка проиграла свою подачу под ноль, что позволило украинке одержать победу в партии.
Второй сет начался в более спокойном темпе. После равного счета 3:3, Свитолина выиграла 3 гейма подряд и довела матч до победного конца.
👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g— WTA (@WTA) October 30, 2019
Напомним, в первом матче Свитолина обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.
Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Итогового турнира WTA.
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