Снигур потерпела поражение в первом круге турнира в Лючжоу

Юная украинка уступила представительнице Сербии.

Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула турнир серии ITF в Лючжоу (Китай).

Наша спортсменка в двух сетах уступила Наталии Костич из Сербии со счетом 2:6, 2:6.

Матч продолжался всего 55 минут. За это время украинка допустила 7 двойных ошибок, сделала 1 брейк и проиграла 5 геймов на собственной подаче.

Напомним, Снигур попала в основную сетку соревнований через квалификацию.

На следующей неделе Дарья выступит квалификации в турнира серии ITF в Шэньчжэне (Китай).