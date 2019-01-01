Снигур потерпела поражение в первом круге турнира в Лючжоу
Юная украинка уступила представительнице Сербии.
Украинская теннисистка Дарья Снигур покинула турнир серии ITF в Лючжоу (Китай).
Наша спортсменка в двух сетах уступила Наталии Костич из Сербии со счетом 2:6, 2:6.
Матч продолжался всего 55 минут. За это время украинка допустила 7 двойных ошибок, сделала 1 брейк и проиграла 5 геймов на собственной подаче.
Напомним, Снигур попала в основную сетку соревнований через квалификацию.
На следующей неделе Дарья выступит квалификации в турнира серии ITF в Шэньчжэне (Китай).
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