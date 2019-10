Бертенс: Я была не против посидеть на диване в качестве запасной на Итоговом турнире

Нидерландка Кики Бертенс прокомментировала свое появление на Итоговом турнире. Напомним, что она заменила японку Осаку, которая травмировалась.

“Я была не против посидеть на диване в качестве запасной. Я очень устала. Вчера тренировалась только 5-10 минут. В основном отдыхала.

Сегодня мне было уже намного лучше, но, конечно, за один день нельзя полностью восстановить силы. Приходится себя заставлять, выжимать из себя последнее.

Посмотрим, как далеко я смогу пройти“, - приводит слова Бертенс WTA_insider.

Kiki Bertens on, when she arrived @WTAFinals as an alternate after Zhuhai, whether she actually wanted to play a match or if she was hoping for a relaxed week on the couch.



Answer: Couch. pic.twitter.com/b4XoJQLP8Y