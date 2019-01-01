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Осака: В 2019-м я плакала гораздо чаще

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Японская теннисистка считает, что этот сезон провела лучше, чем прошлый.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака подвела итоги теннисного сезона, который закончился снятием с Итогового турнира из-за травмы.

“Удивительно, но я думаю, что этот год получился лучшим, нежели прошлый, хотя в 2019-м я и плакала гораздо чаще.

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Думаю, что я усвоила этот урок: у тебя есть возможность изменить то, что с тобой происходит, хотя иногда и кажется, что это не так.

Больше всего я горжусь тем, что после Открытого чемпионата США смогла обозначить для себя определенные цели.

Я могла бы с легкостью завершить сезон, но нет - я приехала в Азию и выиграла ряд турниров.

Худший турнир? Наверное, Уимблдон. Мне никогда не было так плохо в эмоциональном плане“, - приводит слова Осаки журналистка Абулейл в Twitter.

Напомним, что японская теннисистка прокомментировала свое снятие с турнира.

Отметим, что заменившая теннисистка смогла одержать победу в первом матче.

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Теги: Наоми Осака, Итоговый турнир, теннис
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