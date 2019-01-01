Украинское дерби: Марченко одолел Стаховского на челленджере ATP

Илья Марченко пробился в третий раунд турнира в немецком Экентале.

В поединке челленджера ATP в Экентале (Германия) состоялось украинское дерби - Илья Марченко сыграл с Сергеем Стаховским.

Марченко сумел обыграть своего соотечественника в двух сетах - 6:4, 7:6 (3). Поединок продолжался полтора часа. В первом сете Марченко сделал единственный брейк, благодаря которому победил. Во второй партии Илья не реализовал матчпоинт при счете 4:5, но он сумел справиться со Стаховским в тай-брейке.

После этого поединка счет личных встреч между украинцами стал 7:3 в пользу Стаховского.

Отметим, что следующим соперником Марченко станет либо россиянин Евгений Донской, либо чех Зденек Коларж.