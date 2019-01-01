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Бенчич в трех сетах одолела Квитову на Итоговом турнире WTA

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Перед последним туром у всех теннисисток из Красной группы сохраняются шансы на выход в полуфинал соревнований.
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Getty Images

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в рамках группового матча Итогового турнира WTA обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу Бенчич в трех сетах - 6:3, 1:6, 6:4. По ходу встречи Бенчич совершила 5 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 из 8-ми брейк-поинтов.

В свою очередь Квитова 8 раз подала навылет, допустила 10 ошибок при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 10-ти брейков.

Ранее в другом матче Красной группы Кики Бертенс обыграла Эшли Барти.

Таким образом, после двух туров в Красной группе по одной победе у Эшли Барти, Кики Бертенс, Белинды Бенчич и Наоми Осаки (снялась из-за травмы), а Петра Квитова оба свои матча проиграла, однако победа в последнем туре может вывести ее в полуфинал.

В последнем туре Барти сыграет с Квитовой, а Бертенс - с Бенчич.

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Теги: теннис, Итоговый турнир, Белинда Бенчич, Петра Квитова, WTA, итоговый турнир
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