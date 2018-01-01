Андрееску сравнила себя с Роджером Федерером, Сереной и Винус Уильямс
Победы приходят вне зависимости от возраста.
19-летняя теннисистка Бьянка Андрееску поделилась мнением по поводу того, что она еще молодая спортсменка, но смогла выиграть турнир US Open.
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“Я действительно верю, что каждый может достичь всего, чего захочет, вне зависимости от того, сколько ему лет.
Думаю, что это доказала не только я, но и возрастные игроки - Роджер Федерер, Серена и Винус Уильямс.
Возраст - это лишь цифра, поэтому я хочу продолжить побеждать для того, чтобы другие вдохновлялись этими успехами“, - приводит слова Андрееску The National.
Отметим, что канадская теннисистка проиграла свой первый матч на Итоговом турнире.
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