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Андрееску сравнила себя с Роджером Федерером, Сереной и Винус Уильямс

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Победы приходят вне зависимости от возраста.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

19-летняя теннисистка Бьянка Андрееску поделилась мнением по поводу того, что она еще молодая спортсменка, но смогла выиграть турнир US Open.

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“Я действительно верю, что каждый может достичь всего, чего захочет, вне зависимости от того, сколько ему лет.

Думаю, что это доказала не только я, но и возрастные игроки - Роджер Федерер, Серена и Винус Уильямс.

Возраст - это лишь цифра, поэтому я хочу продолжить побеждать для того, чтобы другие вдохновлялись этими успехами“, - приводит слова Андрееску The National. 

Отметим, что канадская теннисистка проиграла свой первый матч на Итоговом турнире.

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Теги: Бьянка Андрееску, теннис
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