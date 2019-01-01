Свитолина - Халеп: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира WTA

Букмекеры определили фаворитку матча в Шэньчжэне.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет второй матч группового раунда на Итоговом турнире WTA, где сразится с представительницей Румынии Симоной Халеп.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.84, в то время как успех Халеп - 1.96.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Элины оценили в 1.85, а вот в победу румынки эксперты верят меньше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 1.95.

А вот эксперты из bet365 не отдают предпочтение ни одной из теннисисток, установив равные коэффициенты: победа Свитолиной - 1.83, победа Халеп - 1.83.

Напомним, в первом матче Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову.