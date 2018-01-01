Халеп: Меня ждет тяжелый матч против Свитолиной

Румынка отметила, что ее сопернице нравится играть на корте в Шэньчжэне.

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала предстоящий матч группового раунда на Итоговом турнире WTA против Элины Свитолиной.

“Похоже, Свитолиной нравится этот корт. Она хорошо его чувствует. У нее есть здесь уверенность. Элина стала чемпионкой в прошлом году. Это здорово, потому что выступать на этом турнире - это как играть в финале Большого шлема каждый день.



Безусловно, меня ждет тяжелый матч против Элины. Я с нетерпением жду его. Но сначала буду наслаждаться выходным. Я попытаюсь восстановиться, а потом посмотрим. Но я снова готова сражаться и очень этмоу рада“, - цитирует Халеп пресс-служба WTA.

Напомним, матч Свитолина - Халеп состоится завтра, 30-го октября, в 12:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.