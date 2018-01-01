Халеп: Меня ждет тяжелый матч против Свитолиной
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала предстоящий матч группового раунда на Итоговом турнире WTA против Элины Свитолиной.
“Похоже, Свитолиной нравится этот корт. Она хорошо его чувствует. У нее есть здесь уверенность. Элина стала чемпионкой в прошлом году. Это здорово, потому что выступать на этом турнире - это как играть в финале Большого шлема каждый день.
Безусловно, меня ждет тяжелый матч против Элины. Я с нетерпением жду его. Но сначала буду наслаждаться выходным. Я попытаюсь восстановиться, а потом посмотрим. Но я снова готова сражаться и очень этмоу рада“, - цитирует Халеп пресс-служба WTA.
Напомним, матч Свитолина - Халеп состоится завтра, 30-го октября, в 12:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.
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