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Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира WTA

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Следите за выступлением первой ракетки Украины на Итоговом турнире WTA.

Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция
Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция
Getty Images

В среду, 30-го октября, украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит свое выступление Итоговом турнире WTA.

Соперницей украинки во втором матче станет представительница Румынии Симона Халеп.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Халеп, которая начнется в 12:30 по киевскому времени

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, в первом матче Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Симона Халеп, Итоговый турнир WTA
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