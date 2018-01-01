Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира WTA

Следите за выступлением первой ракетки Украины на Итоговом турнире WTA.

Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция Getty Images

В среду, 30-го октября, украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит свое выступление Итоговом турнире WTA.

Соперницей украинки во втором матче станет представительница Румынии Симона Халеп.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Халеп, которая начнется в 12:30 по киевскому времени

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, в первом матче Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову.