Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира WTA
Следите за выступлением первой ракетки Украины на Итоговом турнире WTA.
В среду, 30-го октября, украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит свое выступление Итоговом турнире WTA.
Соперницей украинки во втором матче станет представительница Румынии Симона Халеп.
Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Халеп, которая начнется в 12:30 по киевскому времени
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Напомним, в первом матче Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову.
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