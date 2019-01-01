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Осака прокомментировала свое решение о снятии с Итогового турнира

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Японская теннисистка досрочно завершила сезон.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Третья ракетка мира Наоми Осака досрочно завершила свои выступления на Итоговом турнире WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне. Спортсменке пришлось сняться из-за травмы плеча.

“Я разочарована тем, что мне пришлось сняться. Это самое большое событие года в WTA, поэтому я не хотела закончить свой сезон именно так. Надеюсь, что скоро восстановлюсь и смогу выступить в Шэньчжэне в следующем году“, - цитирует Осаку пресс-служба WTA.

Напомним, место японки на турнире займет представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Итогового турнира.

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Теги: теннис, Наоми Осака, Итоговый турнир
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