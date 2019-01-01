Федерер: Если мои дети захотят играть в теннис, то я отправлю их в академию Надаля

Швейцарец считает игру испанца уникальной.

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал о своих планах на будущее после завершения карьеры.

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“Да, у меня есть идеи на период жизни, который последует после моей карьеры. Я хочу обучать детей.

Академия Рафы? Если однажды мои дети захотят поиграть в теннис, я обязательно отправлю их туда. То, что делает Рафа, уникально и важно“, - цитирует швейцарца Daily Express.

Отметим, что Роджер Федерер вместе с женой Мирославой Вавринец воспитывают четырех детей: 10-летних близняшек-дочерей Майлу Роуз и Шарлин Риву и 5-летных сыновей-близнецов - Лео и Ленни.

Ранее сообщалось, что Федерер снялся с турнира в Париже.