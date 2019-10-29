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Осака снялась с Итогового турнира

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Третья ракетка мира получила повреждение.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы плеча.
 
Ее место в Красной группе займет первая запасная Кики Бертенс из Нидерландов, которая сегодня, 29-го октября, проведет матч против австралийки Эшли Барти.

Отметим, что представительница Нидерландов начнет турнирную борьбу с нуля, не имея очков в графе побед. Также Кики не получит рейтинговых очков за соревнования в Шэнчьжэне, если не наберет больше, чем на малом Итоговом турнире в Чжухае.

Напомним, в первом матче группового раунда Осака обыграла чешку Петру Квитову.

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Теги: теннис, Наоми Осака, Кики Бертенс, Итоговый турнир
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