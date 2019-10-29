Третья ракетка мира получила повреждение.

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы плеча.



Ее место в Красной группе займет первая запасная Кики Бертенс из Нидерландов, которая сегодня, 29-го октября, проведет матч против австралийки Эшли Барти.

BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn @WTAFinals due to shoulder injury.



Kiki Bertens is in as the first alternate, will face Ash Barty tonight. #WTAFinals — WTA Insider (@WTA_insider) October 29, 2019

Отметим, что представительница Нидерландов начнет турнирную борьбу с нуля, не имея очков в графе побед. Также Кики не получит рейтинговых очков за соревнования в Шэнчьжэне, если не наберет больше, чем на малом Итоговом турнире в Чжухае.

Напомним, в первом матче группового раунда Осака обыграла чешку Петру Квитову.