Осака снялась с Итогового турнира
Третья ракетка мира получила повреждение.
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы плеча.
Ее место в Красной группе займет первая запасная Кики Бертенс из Нидерландов, которая сегодня, 29-го октября, проведет матч против австралийки Эшли Барти.
BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn @WTAFinals due to shoulder injury.— WTA Insider (@WTA_insider) October 29, 2019
Kiki Bertens is in as the first alternate, will face Ash Barty tonight. #WTAFinals
Отметим, что представительница Нидерландов начнет турнирную борьбу с нуля, не имея очков в графе побед. Также Кики не получит рейтинговых очков за соревнования в Шэнчьжэне, если не наберет больше, чем на малом Итоговом турнире в Чжухае.
Напомним, в первом матче группового раунда Осака обыграла чешку Петру Квитову.
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