Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы плеча.



Ее место в Красной группе займет первая запасная Кики Бертенс из Нидерландов, которая сегодня, 29-го октября, проведет матч против австралийки Эшли Барти.

BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn @WTAFinals due to shoulder injury.



Kiki Bertens is in as the first alternate, will face Ash Barty tonight. #WTAFinals