Надаль: Закончить сезон первым - это особенное достижение

Испанец хочет быть первым.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль перед стартом на Мастерсе в Париже поделился мнением по поводу своего предстоящего возвращение на вершину рейтинга ATP.

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“Это фантастика. Я предпочитаю быть первым, чем вторым или третьим. И конечно, закончить сезон первым - это особенное достижение, и было бы прекрасно это осуществить.

После US Open у меня была проблема с рукой, так что я не смог закончить Кубок Лэйвера так, как хотел. Потом вообще пришлось взять перерыв. Сейчас мне лучше, и поэтому я тут, чтобы сыграть на все сто. Это мое единственное ожидание.

Я очень доволен своим сезоном. Начало было сложное, но потом мне удалось вернуться на высокий уровень, и вот теперь я здесь.

После Монте-Карло представить, что я буду тут в таком положении, было довольно трудно. Так что я уже очень горд этим сезоном, но нужно еще немного поднажать“, - приводит слова Надаля ATP Tour.

Отметим, что испанец сейчас занимает вторую строчку в рейтинге.