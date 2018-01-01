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Свитолина: Шэньчжэнь - мой последний шанс выиграть титул в этом году

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Украинка также похвалила соперницу за игру.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Каролиной Плишковой на старте группового этапа Итогового турнира WTA.

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“Даже в моменты, когда я была близка к победе в сете, думала, что смогла бы сыграть получше. Просто нужно фокусироваться на каждом розыгрыше.

Я должна была быть психологически устойчивой, не думать слишком много, потому что моя соперница - отличный игрок. На таких турнирах всегда чувствуешь давление.

Групповой турнир невероятно сложен, никогда не знаешь, что произойдет. В этом году я еще не выиграла ни одного титула, так что Шэньчжэнь - мой последний шанс.

Это дополнительная мотивация для меня,“ - цитирует Свитолину WTA.

Ранее украинка утверждала, что до сих пор не может поверить, что выиграла прошлый розыгрыш Итогового турнира.

Отметим, что украинка установила личный рекорд.

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Теги: Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Итоговый турнир, теннис
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