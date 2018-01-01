"Я правда так плохо выгляжу?": Осака раскритиковала свое изображение на Итоговом турнире

Японской теннисистке не понравилась фотография, которую выбрали организаторы.

Наоми Осака Getty Images

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака призналась, что ей не нравится собственная фотография на большом табло, которую показывают на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай).

“Лучше бы они взяли другое фото. Я даже не знаю. У всех девушек красивые фотографии, а у меня какая-то ерунда. Они хотят меня представить в таком виде, нет проблем.

Фотография Наоми Осаки на табло Итогового турнира (слева) Getty Images

Боже, вы даже не можете себе представить, как мне было стыдно видеть гигантскую себя на экране. Я думала: “Я правда так плохо выгляжу?“ Честно, у меня были такие мысли“, - цитирует Осаку ASAP Sports.

Напомним, в первом матче группового раунда Осака обыграла Петру Квитову из Чехии.