"Я правда так плохо выгляжу?": Осака раскритиковала свое изображение на Итоговом турнире
Японской теннисистке не понравилась фотография, которую выбрали организаторы.
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака призналась, что ей не нравится собственная фотография на большом табло, которую показывают на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай).
“Лучше бы они взяли другое фото. Я даже не знаю. У всех девушек красивые фотографии, а у меня какая-то ерунда. Они хотят меня представить в таком виде, нет проблем.
Боже, вы даже не можете себе представить, как мне было стыдно видеть гигантскую себя на экране. Я думала: “Я правда так плохо выгляжу?“ Честно, у меня были такие мысли“, - цитирует Осаку ASAP Sports.
Напомним, в первом матче группового раунда Осака обыграла Петру Квитову из Чехии.
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