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"Я правда так плохо выгляжу?": Осака раскритиковала свое изображение на Итоговом турнире

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Японской теннисистке не понравилась фотография, которую выбрали организаторы.

Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака призналась, что ей не нравится собственная фотография на большом табло, которую показывают на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай).

“Лучше бы они взяли другое фото. Я даже не знаю. У всех девушек красивые фотографии, а у меня какая-то ерунда. Они хотят меня представить в таком виде, нет проблем.

Фотография Наоми Осаки на табло Итогового турнира (слева)
Фотография Наоми Осаки на табло Итогового турнира (слева)
Getty Images

Боже, вы даже не можете себе представить, как мне было стыдно видеть гигантскую себя на экране. Я думала: “Я правда так плохо выгляжу?“ Честно, у меня были такие мысли“, - цитирует Осаку ASAP Sports. 

Напомним, в первом матче группового раунда Осака обыграла Петру Квитову из Чехии.

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Теги: теннис, Наоми Осака, Итоговый турнир WTA
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