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Халеп в тяжелом матче обыграла Андрееску

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Румынка сумела отыграться после поражения в первом сете.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Канадская теннисистка Бьянка Ванесса Андрееску в упорной борьбе уступила румынке Симоне Халеп в первом матче группового раунда Итогового турнира WTA.

Итоговый турнир WTA

Фиолетовая группа

Бьянка Андрееску (Канада) - Симона Халеп (Румыния) 6:3, 6:7 (8), 3:6

Матч продолжался 2 часа и 20 минут. После поражения в первой партии, Халеп сумела вырвать победу на тай-брейке во втором сете и довести матч до победного конца в третьем.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Итогового турнира WTA.

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Теги: теннис, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Итоговый турнир WTA
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