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Свитолина установила личный рекорд в матче против Плишковой

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Украинка и чешка разыграли рекордное количество очков на тай-брейке.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила личный рекорд на тай-брейке в матче группового этапа Итогового турнира против Каролины Плишковой. Украинка выиграла первую партию со счетом 14-12.

Ранее больше всего очков наша спортсменка набрала на тай-брейке против Ализе Корне из Франции на турнире в Риме в 2017 году - 13-11.

Интересно, что для чешки это также был самый длительный тай-брейк.В 2012 году Каролина со счетом 13-11 выиграла тай-брейк в матче против сестры Кристины.

Напомним, Свитолина в сумасшедшем матче одержала победу над Плишковой. Смотрите видео голов и обзор матча Свитолина - Плишкова.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Итоговый турнир WTA
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