Свитолина установила личный рекорд в матче против Плишковой
Украинка и чешка разыграли рекордное количество очков на тай-брейке.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила личный рекорд на тай-брейке в матче группового этапа Итогового турнира против Каролины Плишковой. Украинка выиграла первую партию со счетом 14-12.
Ранее больше всего очков наша спортсменка набрала на тай-брейке против Ализе Корне из Франции на турнире в Риме в 2017 году - 13-11.
Интересно, что для чешки это также был самый длительный тай-брейк.В 2012 году Каролина со счетом 13-11 выиграла тай-брейк в матче против сестры Кристины.
Напомним, Свитолина в сумасшедшем матче одержала победу над Плишковой. Смотрите видео голов и обзор матча Свитолина - Плишкова.
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