Свитолина установила личный рекорд в матче против Плишковой

Украинка и чешка разыграли рекордное количество очков на тай-брейке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила личный рекорд на тай-брейке в матче группового этапа Итогового турнира против Каролины Плишковой. Украинка выиграла первую партию со счетом 14-12.



Ранее больше всего очков наша спортсменка набрала на тай-брейке против Ализе Корне из Франции на турнире в Риме в 2017 году - 13-11.



Интересно, что для чешки это также был самый длительный тай-брейк.В 2012 году Каролина со счетом 13-11 выиграла тай-брейк в матче против сестры Кристины.

Напомним, Свитолина в сумасшедшем матче одержала победу над Плишковой. Смотрите видео голов и обзор матча Свитолина - Плишкова.