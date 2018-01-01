Свитолина: Я старалась не думать о победе над Плишковой, а просто играла в свой теннис

Первая ракетка Украины призналась, что до сих пор не может поверить, что она приехала в Китай как действующая чемпионка.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Каролиной Плишковой из Чехии в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA.

“Скорее всего, это был один из самых длительных тай-брейков (14-12) в моей карьере. Я просто старалась играть очко за очком. Я даже не думала о том, что нужно побеждать, а просто играла в свой теннис. Наверное, он все-таки немного затянулся (смеется).

Как мне удалось справиться с подачей Плишковой? Я старалась быть готовой принимать ее мощную подачу, вводить в игру второй мяч и быстро реагировать. Этот корт немного медленный, так что у меня было больше времени, чтобы отреагировать на ее подачу. Это немного помогало моему приему сегодня. Я старалась фокусироваться на своей игре.

До сих пор не могу поверить, что приехала сюда как действующая чемпионка. Для меня это большая привилегия, что я могу здесь играть, а также честь, что я могу бороться с лучшими теннисистками мира на этом турнире“, - заявила украинка после матча.

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