Свитолина в сумасшедшем матче одержала победу над Плишковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела свой первый матч на Итоговом турнире WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне.

В дебютном поединке украинка сумела обыграть представительницу Чехии Каролину Плишкову. Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился победой Элины в двух сетах. Таким образом, Свитолина начала защиту своего титула с победы.

Итоговый турнир WTA

Фиолетовая группа

Каролина Плишкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) - 6:7 (12), 4:6

Действующая чемпионка турнира выдала сумасшедшую игру в первом сете - Элина с ходу проиграла свою подачу, однако через время сумела восстановить паритет. В итоге девушки шли вровень до счета 6:6, а на тай-брейке по очереди выходили вперед, но, в итоге, сильнее оказалась Свитолина - 14:12.

Во втором сете игра была более уверенной со стороны первой ракетки Украины и она спокойна завершила игру в свою пользу. За весь матч Элина совершила 2 эйса и 1 двойную ошибку, а также реализовала 3 из 8-ми брейк-поинта.

