Федерер снялся с турнира в Париже

Место швейцарца займет представитель Италии.

Третья ракетка мира Роджер Федерер пропустит турнир серии Мастерс в Париже (Франция), сообщает пресс-служба соревнований.

.@rogerfederer, tête de série n°3, déclare forfait pour le Rolex Paris Masters 2019. #RolexParisMasters pic.twitter.com/FuY4anjYyX — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 28, 2019

Его заменит лаки-лузер Андреас Сеппи из Италии, который стартует на соревнованиях со второго круга.

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Итальянец сыграет против победителя матча первого круга между Николозом Басилашвили (Грузия) и Раду Алботом (Молдова).