Переключиться на мобильную версию

Федерер снялся с турнира в Париже

Комментариев: 0
Место швейцарца займет представитель Италии.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер пропустит турнир серии Мастерс в Париже (Франция), сообщает пресс-служба соревнований.

Его заменит лаки-лузер Андреас Сеппи из Италии, который стартует на соревнованиях со второго круга.

Читай также: Федерер раскрыл секрет своего долготелетия 

Итальянец сыграет против победителя матча первого круга между Николозом Басилашвили (Грузия) и Раду Алботом (Молдова).

Поделись:
Теги: теннис, Роджер Федерер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь