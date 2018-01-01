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Тренер Свитолиной: То, что Элина попала в итоговую топ-8 - отличное достижение для нее

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Энди Беттлс отметил, что несмотря на серьезную травму посреди сезона, украинка провела неплохой год.
Энди Беттлс
Энди Беттлс
Getty Images

Тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной Энди Беттлс оценил сезон своей подопечной, а также рассказал о подготовке к Итоговому турниру.

“В этом году у Элины случались неудачи, у нее посреди сезона произошла серьезная травма. Поэтому то, что она попала в итоговую топ-восьмерку сезона, - это для нее действительно хорошее достижение. Этот год выдался довольно интересным, потому что раньше она выигрывала по 4-5 титулов за сезон, но не так хорошо, как бы ей хотелось, выступала на Больших Шлемах.

В этом году все немного по-другому: она лучше сыграла на Шлемах, но так много титулов не выиграла. Я не особо могу найти этому объяснение. Надеюсь, что в следующем году все сойдется воедино и Элина преуспеет во всем.

Что касается того, в какой форме Элина, то я думаю, что в действительно хорошей. Она много сыграла в конце сезона, поэтому у нее достаточно матчевой практики. Я чувствую, что она в хорошем и физическом, и психологическом состоянии, и готова к последнему рывку.

Чтобы подготовиться к матчу с Плишковой, на тренировках я пробивал ей мощные подачи. Это здорово, что на Итоговом турнире все друг друга знают, не будет каких-то сюрпризов в плане игры. Каждый знает, на что способен другой игрок.

В последние несколько дней на тренировках мы фокусировались на мощной подаче и на мощных ударах, каких-то тактических вещах, чтобы просто подготовиться к игре“, - заявил Беттлс.

Матч Свитолина - Плишкова состоится сегодня, 28-го октября, в 12:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Энди Беттлс, Итоговый турнир WTA
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Источник: btu.org.ua

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