Тренер Свитолиной: То, что Элина попала в итоговую топ-8 - отличное достижение для нее

Энди Беттлс отметил, что несмотря на серьезную травму посреди сезона, украинка провела неплохой год.

Тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной Энди Беттлс оценил сезон своей подопечной, а также рассказал о подготовке к Итоговому турниру.

“В этом году у Элины случались неудачи, у нее посреди сезона произошла серьезная травма. Поэтому то, что она попала в итоговую топ-восьмерку сезона, - это для нее действительно хорошее достижение. Этот год выдался довольно интересным, потому что раньше она выигрывала по 4-5 титулов за сезон, но не так хорошо, как бы ей хотелось, выступала на Больших Шлемах.

В этом году все немного по-другому: она лучше сыграла на Шлемах, но так много титулов не выиграла. Я не особо могу найти этому объяснение. Надеюсь, что в следующем году все сойдется воедино и Элина преуспеет во всем.

Что касается того, в какой форме Элина, то я думаю, что в действительно хорошей. Она много сыграла в конце сезона, поэтому у нее достаточно матчевой практики. Я чувствую, что она в хорошем и физическом, и психологическом состоянии, и готова к последнему рывку.

Чтобы подготовиться к матчу с Плишковой, на тренировках я пробивал ей мощные подачи. Это здорово, что на Итоговом турнире все друг друга знают, не будет каких-то сюрпризов в плане игры. Каждый знает, на что способен другой игрок.

В последние несколько дней на тренировках мы фокусировались на мощной подаче и на мощных ударах, каких-то тактических вещах, чтобы просто подготовиться к игре“, - заявил Беттлс.

Матч Свитолина - Плишкова состоится сегодня, 28-го октября, в 12:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.