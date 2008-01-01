Свитолина - Плишкова: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира WTA
Следите за первым поединком Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA.
В понедельник, 28-го октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет защиту своего титула на Итоговом турнире WTA.
Соперницей украинки станет чешская теннисистка Каролина Плишкова.
Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Плишкова, которая начнется в 12:30 по киевскому времени.
[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча]
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