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Свитолина - Плишкова: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира WTA

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Следите за первым поединком Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA.

Свитолина - Плишкова: видео трансляция матча
Свитолина - Плишкова: видео трансляция матча
Getty Images

В понедельник, 28-го октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет защиту своего титула на Итоговом турнире WTA.

Соперницей украинки станет чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Плишкова, которая начнется в 12:30 по киевскому времени.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: WTA, Элина Свитолина, Итоговый турнир, Итоговый турнир WTA, онлайн трансляция, видео, теннис
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