Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Итогового турнира.

В воскресенье, 27 октября, в Шэнчжэне стартовал Итоговый турнир WTA (Shiseido WTA Finals Shenzhen), который продлится до 3-го ноября.

Финал тура WTA - женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в конце сезона регулярного тура, являясь финальным соревнованием для лидеров рейтинга.

Восемь участниц посредством жеребьевки были разделены на две группы - Красная и Фиолетовая. Игры в квартетах проводятся по круговой системе (каждый играет с каждым). Теннисистки, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал, после чего будут определены финалистки, а позже и победитель турнира.

Итоговый турнир WTA

Место: Шэньчжэнь, Китай

Даты: 27 октября - 3 ноября 2019

Призовой фонд - 14 000 000 долларов

Действующая чемпионка - Элина Свитолина (Украина)

Покрытие: Крытые корты, хард

Участницы: Эшли Барти (1), Каролина Плишкова (2), Наоми Осака (3), Бьянка Андрееску (4), Симона Халеп (5), Петра Квитова (6), Белинда Бенчич (7), Элина Свитолина (8)

Группы

Красная группа

Эшли Барти (Австралия)

Наоми Осака (Япония)

Петра Квитова (Чехия)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Фиолетовая группа

Каролина Плишкова (Чехия)

Бьянка Андрееску (Канада)

Симона Халеп (Румыния)

Элина Свитолина (Украина)

Расписание и результаты матчей

Групповой этап

27 октября, воскресенье

Эшли Барти (Австралия) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 5:7, 6:1, 6:2

Наоми Осака (Япония) - Петра Квитова (Чехия) - 7:6, 4:6, 6:4

28 октября, понедельник

11:30 Каролина Плишкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина)

14:00 Бьянка Андрееску (Канада) - Симона Халеп (Румыния)

29 октября, вторник

Поединки 2-го тура красной группы

30 октября, среда

Поединки 2-го тура фиолетовой группы

1 ноября, четверг

матчи 3-го тура

Полуфинал

2 ноября, пятница

Финал

3 ноября, суббота