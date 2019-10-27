Свитолина: Постараюсь выкладываться на полную в каждом матче Итогового турнира

Украинская теннисистка сыграет в первом матче WTA Finals против Каролины Плишковой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче Итогового турнира WTA сыграет против чешской спортсменки Каролины Плишковой. Украинка в этом году не смогла выиграть ни одного титула, но на предстоящем турнире она надеется изменить эту ситуацию.

"Матч против Плишковой? Как я уже говорила, я постараюсь фокусироваться на каждом матче. Легких матчей здесь нет. Каждый игровой день нужно показывать свой лучший теннис. Я постараюсь выкладываться на полную в каждом матче.

Это заключительный турнир года. Никогда не знаешь, что может произойти. Я постараюсь сфокусироваться на том, что нужно делать на корте, и посмотрим, что будет", - заявил Свитолина.

Стоит отметить, что матч Свитолина - Плишкова состоится в понедельник, 28 октября, в 11:00 по киевскому времени.