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Свитолина: Постараюсь выкладываться на полную в каждом матче Итогового турнира

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Украинская теннисистка сыграет в первом матче WTA Finals против Каролины Плишковой.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче Итогового турнира WTA сыграет против чешской спортсменки Каролины Плишковой. Украинка в этом году не смогла выиграть ни одного титула, но на предстоящем турнире она надеется изменить эту ситуацию.

"Матч против Плишковой? Как я уже говорила, я постараюсь фокусироваться на каждом матче. Легких матчей здесь нет. Каждый игровой день нужно показывать свой лучший теннис. Я постараюсь выкладываться на полную в каждом матче.

Это заключительный турнир года. Никогда не знаешь, что может произойти. Я постараюсь сфокусироваться на том, что нужно делать на корте, и посмотрим, что будет", - заявил Свитолина.

Стоит отметить, что матч Свитолина - Плишкова состоится в понедельник, 28 октября, в 11:00 по киевскому времени.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.10.2019, 16:54
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Свитолина . не спеши победу праздновать.
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