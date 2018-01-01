Переключиться на мобильную версию

Осака обыграла Квитову на Итоговом турнире

Комментариев: 0
Осака стартовала с непростой победы на турниры.
Осака обыграла Квитову на Итоговом турнире

В китайском Шэньчжэне стартовал Итоговый чемпионат WTA. В стартовом матче в Красной группе японка Наоми Осака в трех сетах обыграла Петру Квитову из Чехии со счетом 7:6 (1), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.

Помимо Осаки и Квитовой, в Красной группе также выступают австралийка Эшли Барти и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Напомним, действующей чемпионкой Итогового турнира является Элина Свитолина, которая выступает в другой группе.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь