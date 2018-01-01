Осака обыграла Квитову на Итоговом турнире
Осака стартовала с непростой победы на турниры.
В китайском Шэньчжэне стартовал Итоговый чемпионат WTA. В стартовом матче в Красной группе японка Наоми Осака в трех сетах обыграла Петру Квитову из Чехии со счетом 7:6 (1), 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.
Помимо Осаки и Квитовой, в Красной группе также выступают австралийка Эшли Барти и Белинда Бенчич из Швейцарии.
Напомним, действующей чемпионкой Итогового турнира является Элина Свитолина, которая выступает в другой группе.
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