Людмила Киченок добыла победу в паре со словенкой Клепач.

Украинка Людмила Киченок и словенка Андрея Клепач стали победительницами парного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае.

В финале они обыграли китайскую пару Дуань Инин/Ян Чжаосюань — 6:3, 6:3. Поединок длился один час и 21 минуту.

Отметим, что Людмила Киченок второй год подряд становится победительницей этого турнира. В прошлом году она его выиграла в паре с сестрой Надеждой Киченок.