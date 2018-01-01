Переключиться на мобильную версию

Людмила Киченок добыла победу в паре со словенкой Клепач.

Комментариев: 0
Людмила Киченок добыла победу в паре со словенкой Клепач.
Людмила Киченок добыла победу в паре со словенкой Клепач.

Украинка Людмила Киченок и словенка Андрея Клепач стали победительницами парного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае.

В финале они обыграли китайскую пару Дуань Инин/Ян Чжаосюань — 6:3, 6:3. Поединок длился один час и 21 минуту.

Отметим, что Людмила Киченок второй год подряд становится победительницей этого турнира. В прошлом году она его выиграла в паре с сестрой Надеждой Киченок.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь