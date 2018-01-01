Свитолина - Плишкова: прогноз букмекеров на матч Итогового турнира

Букмекеры оценили шансы украинки обыграть Каролину Плишкову.

В воскресенье, 27 октября, в Шэнчжэне стартует Итоговый турнир WTA.

Действующая чемпионка турнира украинка Элина Свитолина вступит в борьбу 28 октября. Ее соперницей станет Каролина Плишкова.

Букмекеры оценили шансы соперниц и считают, что их немного больше у представительницы Чехии.

Так, в конторе bet365 на победу Плишковой можно сделать ставку с коэффициентом 1.80, а на успех украинки - 1.90.

Матч Свитолина - Плишкова состоится 28 октября в 11:00 по киевскому времени.

Ранее Свитолина прокомментировала результаты жеребьевки Итогового турнира.