Плишкова: Матч против Свитолиной будет сложным
Представительница Чехии Каролина Плишкова прокомментировала предстоящий поединок против первой ракетки Украины Элины Свитолиной в рамках Итогового турнира WTA.
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“Кажется, со Свитолиной у меня положительный баланс личных встреч, но она является действующей чемпионкой, так что в прошлом году она играла очень хорошо. Это будет сложный матч.
В целом, я считаю, покрытие довольно медленное, и оно подходит к ее игре. Сегодня мы тренировались и мне понравилось покрытие. На этом турнире шансы есть у всех“, - приводит слова Плишковой Большой теннис Украины.
Напомним, в фиолетовой группе помимо Свитолиной и Плишковой также сыграют Бьянка Андрееску и Симона Халеп.
Ранее сообщалось, что украинка прокомментировала результаты жеребьевки Итогового турнира WTA.
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