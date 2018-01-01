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Плишкова: Матч против Свитолиной будет сложным

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Известная теннисистка считает, что украинке подходит покрытие кортов Итогового турнира.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Представительница Чехии Каролина Плишкова прокомментировала предстоящий поединок против первой ракетки Украины Элины Свитолиной в рамках Итогового турнира WTA.

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“Кажется, со Свитолиной у меня положительный баланс личных встреч, но она является действующей чемпионкой, так что в прошлом году она играла очень хорошо. Это будет сложный матч.

В целом, я считаю, покрытие довольно медленное, и оно подходит к ее игре. Сегодня мы тренировались и мне понравилось покрытие. На этом турнире шансы есть у всех“, - приводит слова Плишковой Большой теннис Украины.

Напомним, в фиолетовой группе помимо Свитолиной и Плишковой также сыграют Бьянка Андрееску и Симона Халеп.

Ранее сообщалось, что украинка прокомментировала результаты жеребьевки Итогового турнира WTA.

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Теги: теннис, Каролина Плишкова, Элина Свитолина
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Источник: btu.org.ua

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