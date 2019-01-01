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Людмила Киченок вышла в финал малого Итогового турнира в парном разряде

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Украинская теннисистка является действующей победительницей турнира.
Людмила Киченок
Людмила Киченок
Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Андреей Клепач из Словении выиграла второй поединок группового раунда малого Итогового турнира в Чжухае в парном разряде.

Словенская спортсменка в паре с украинкой в тяжелом матче переиграла китайскую пару Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй со счетом 2:6, 6:4, 10:6. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

По ходу встречи Киченок и Клепач проиграли 5 геймов на своей подаче, а также оформили 4 брейка. На решающем тай-брейке украинка и словенка выполнили 4 мини-брейка, а их соперницы - только 2.

Напомним, что в минувшем сезоне Людмила в паре с сестрой Надеждой Киченок стала победительницей турнира в Чжухае.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в финал юниорского Итогового турнира.

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Теги: теннис, Людмила Киченок, малый Итоговый турнир, парный разряд
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