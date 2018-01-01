Украинка Снигур пробилась в финал юниорского Итогового турнира
Украинская теннисистка Дарья Снигур сумела выйти в финал юниорского Итогового турнира.
17-летняя украинка в полуфинале ITF Junior Finals обыграла американскую спортсменку Харрикейн Тайру Блэк в двух сетах - 6:0, 6:2.
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В первой партии украинка всухую выиграла у соперницы, а вот во втором сете стартовала с двух проигранных геймов, а после этого взяла шесть геймов подряд и завершила встречу в свою пользу.
Дарья стала второй украинкой, которая пробилась в финал ITF Junior Finals. В 2017-м году украинская теннисистка Марта Костюм выиграла этот трофей.
Отметим, что в финале Снигур предстоит сыграть против лидера юниорского рейтинга Диан Парри из Франции.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет защиту титула на Итоговом турнире матчем против Плишковой.
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