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Свитолина начнет защиту титула на Итоговом турнире матчем против Плишковой

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Стало известно расписание украинки в Шэньчжэне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Стало известно расписание первых матчей на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Шэньчжэне (Китай).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, начнет свой соревновательный путь матчем против чешки Каролины Плишковой. 

Поединок Свитолина - Плишкова состоится в понедельник, 28-го октября, в 12:30 по киевскому времени.

Ранее украинка прокомментировала результаты жеребьевки турнира.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA
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