Свитолина начнет защиту титула на Итоговом турнире матчем против Плишковой

Стало известно расписание украинки в Шэньчжэне.

Стало известно расписание первых матчей на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Шэньчжэне (Китай).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, начнет свой соревновательный путь матчем против чешки Каролины Плишковой.

Поединок Свитолина - Плишкова состоится в понедельник, 28-го октября, в 12:30 по киевскому времени.

Ранее украинка прокомментировала результаты жеребьевки турнира.