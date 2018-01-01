Переключиться на мобильную версию

Свитолина прокомментировала результаты жеребьевки Итогового турнира WTA

Комментариев: 0
Украинка узнала своих соперниц по групповому раунду.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай), где ее соперницами по группе будут канадка Бьянка Андрееску, представительница Чехии Каролина Плишкова и Симона Халеп из Румынии.

“Это Итоговый турнир, поэтому здесь не существует легкого жребия. Зрителей ожидает много захватывающих матчей.

Что касается меня, то я, как и в прошлом году, буду стараться концентрироваться на каждом матче, не заглядывая далеко вперед“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напомним, Элина является действующей чемпионкой Итогового турнира. 
 

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь