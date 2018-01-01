Свитолина прокомментировала результаты жеребьевки Итогового турнира WTA

Украинка узнала своих соперниц по групповому раунду.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай), где ее соперницами по группе будут канадка Бьянка Андрееску, представительница Чехии Каролина Плишкова и Симона Халеп из Румынии.

“Это Итоговый турнир, поэтому здесь не существует легкого жребия. Зрителей ожидает много захватывающих матчей.

Что касается меня, то я, как и в прошлом году, буду стараться концентрироваться на каждом матче, не заглядывая далеко вперед“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напомним, Элина является действующей чемпионкой Итогового турнира.

