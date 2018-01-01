Свитолина узнала своих соперниц по группе на Итоговом турнире

Итоговый турнир начинается с 27 октября.

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала своих соперниц в группе на Итоговом турнире, который проходит в Шэньчжэнь (Китай).

Фиолетовая группа: чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску, румынка Симона Халеп, Элина Свитолина (Украина).

Красная группа: австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова, швейцарка Белинда Бенчич.

Из группы в полуфинал выйдут по 2 теннисистки.

Отметим, что турнир пройдет с 27 октября по 3 ноября.

Напомним, что Свитолина рассказала про прошлый Итоговый турнир, где смогла одержать победу.