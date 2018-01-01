Бывший тренер Надаля: У Рафаэля сейчас битва с Федерером
Тони Надаль, который является бывшим тренером и дядей испанца, выразил мнение, что Рафаэля сейчас волнует борьба с Федерером.
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“Думаю, Рафаэль постоянно сражается за две или три вещи. Во-первых, он хочет получать особенное удовлетворение - все спортсмены стараются мотивировать себя.
Но сейчас у Рафы есть и другая битва. Он очень близок к Федереру по количеству титулов на “Шлемах“. Думаю, это будет для него приоритетом.
Но у Надаля есть и другие вызовы. Например, он может завершить год на первой строчке рейтинга.
У него всегда возникали трудности в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам года. Ему часто приходилось досрочно заканчивать сезон из-за травмы.
Но в этом году он набрал гораздо больше очков, чем Новак. Это мотивирует Рафу“, - приводит слова Тони Надаля Tennis 365.
Отметим, что Федерер сделал заявление по поводу ухода “Большой тройки“.
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