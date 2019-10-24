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Свитолина: Прошлогодний финал Итогового турнира - один из лучших матчей в карьере

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Украинка вспомнила финал против Стивенс.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась воспоминаниями прошлогоднего итогового турнира WTA в Сингапуре, который смогла выиграть.

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“Финал против Слоун Стивенс стал для меня одним из самых главных матчей в моей карьере. Мне бы хотелось лучше стартовать в этой игре.

Слоун показывала отличный теннис, а я старалась вернуться в игру, проявить свои наилучшие волевые качества и в итоге я была за это вознаграждена.

Это был один из самых лучших моментов в карьере и у меня все еще мурашки бегут, когда я смотрю видео матча.

Для меня и моей команды это был особенный момент, он навсегда останется в моем сердце и в моей памяти“, - цитирует Свитолину WTA.

Напомним, что украинка потеряла 4 позиции в общем рейтинге.

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Теги: Элина Свитолина
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