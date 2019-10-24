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Федерер: Болельщики почувствуют определенную пустоту, когда уйдет "Большая тройка"

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Пустота продлится недолго.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарец Роджер Федерер поделился мнением по поводу того, что болельщики не будут сильно скучать после завершения карьеры им, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

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“Думаю, парни, которые сменят нас, придумают свои трюки, за которые их полюбят. Что касается нас, то я даже не знаю, что в нас видят особенного.

Мы не придумываем велосипед, а просто играем. Думаю, люди что-то находят в сочетании определенных вещей.

Конечно, когда кто-то из нас завершит карьеру, болельщики почувствуют определенную пустоту. Впрочем, ненадолго.

Уже через несколько лет они влюбятся в нового игрока и будут поддерживать его. Знаете, нельзя любить целый вид спорта из-за одного игрока.

Уверен, со времени теннис будет лишь улучшаться во всех аспектах“, - приводит слова Федерера Tennis World USA. 

Отметим, что Федерер назвал Надаля и Джоковича - сумасшедшими.

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Теги: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, теннис
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