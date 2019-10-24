Федерер: Болельщики почувствуют определенную пустоту, когда уйдет "Большая тройка"

Пустота продлится недолго.

Швейцарец Роджер Федерер поделился мнением по поводу того, что болельщики не будут сильно скучать после завершения карьеры им, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

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“Думаю, парни, которые сменят нас, придумают свои трюки, за которые их полюбят. Что касается нас, то я даже не знаю, что в нас видят особенного.

Мы не придумываем велосипед, а просто играем. Думаю, люди что-то находят в сочетании определенных вещей.

Конечно, когда кто-то из нас завершит карьеру, болельщики почувствуют определенную пустоту. Впрочем, ненадолго.

Уже через несколько лет они влюбятся в нового игрока и будут поддерживать его. Знаете, нельзя любить целый вид спорта из-за одного игрока.

Уверен, со времени теннис будет лишь улучшаться во всех аспектах“, - приводит слова Федерера Tennis World USA.

Отметим, что Федерер назвал Надаля и Джоковича - сумасшедшими.