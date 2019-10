Ястремская уступила Бертенс и покинула малый Итоговый турнир

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в полуфинал малого Итогового турнира, который проходит в Чжухае (Китай). Во втором матче группы Азалия наша спортсменка в двух сетах уступила 10-й ракетка мира Кики Бертенс.

Чжухай. Групповой раунд

Даяна Ястремская (Украина, 10) - Кики Бертенс (Нидерланды, 1) 4:6, 3:6

Матч продолжался 1 час и 24 минуту. За это время украинка не выполнила ни одного эйса, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи на вылет, 2 двойных ошибки и 5 из 6 реализованных брейк-пойнта.

👏👏 @kikibertens defeats Yastremska in straight sets, 6-3, 6-4, advancing to the semifinals of the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/FkrewPD1Bt