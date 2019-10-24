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Ястремская уступила Бертенс и покинула малый Итоговый турнир

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Вторая ракетка Украины проиграла в двух сетах.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в полуфинал малого Итогового турнира, который проходит в Чжухае (Китай). Во втором матче группы Азалия наша спортсменка в двух сетах уступила 10-й ракетка мира Кики Бертенс.

Чжухай. Групповой раунд

Даяна Ястремская (Украина, 10) - Кики Бертенс (Нидерланды, 1) 4:6, 3:6

Матч продолжался 1 час и 24 минуту. За это время украинка не выполнила ни одного эйса, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи на вылет, 2 двойных ошибки и 5 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Отметим, что во второй партии Ястремская обращалась за помощью к физио из-за проблем с коленом.

Напомним, в первом матче Даяна одержала победу над Донной Векич из Хорватии.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Кики Бертенс, малый Итоговый турнир
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