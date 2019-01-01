Снигур пробилась в 1/2 финала юниорского Итогового турнира
Во втором матче украинка оказалась сильнее представительницы России.
Украинская теннистка Дарья Снигур одержала победу во втором матче на юниорском Итоговом турнире, который проходит в Ченду (Китай).
Юная украинка в трех сетах обыграла представительницу России Оксану Селехметьеву в рамках группы Лян и гарантировала себе место в полуфинале.
Дарья Снигур (Украина) - Оксана Селехметьева (Россия) 6:4, 6:7 (1), 6:1
в заключительном матче группового этапа Дарья встретится с латвийкой Камиллой Бартоне
Напомним, в первом матче Снигур победила француженку Эльзу Жакемо.
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