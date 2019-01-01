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Снигур пробилась в 1/2 финала юниорского Итогового турнира

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Во втором матче украинка оказалась сильнее представительницы России.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннистка Дарья Снигур одержала победу во втором матче на юниорском Итоговом турнире, который проходит в Ченду (Китай).

Юная украинка в трех сетах обыграла представительницу России Оксану Селехметьеву в рамках группы Лян и гарантировала себе место в полуфинале. 

Дарья Снигур (Украина) - Оксана Селехметьева (Россия) 6:4, 6:7 (1), 6:1

в заключительном матче группового этапа Дарья встретится с латвийкой Камиллой Бартоне

Напомним, в первом матче Снигур победила француженку Эльзу Жакемо.

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Теги: теннис, Дарья Снигур, юниорский Итоговый турнир
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