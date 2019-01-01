Снигур пробилась в 1/2 финала юниорского Итогового турнира

Во втором матче украинка оказалась сильнее представительницы России.

Украинская теннистка Дарья Снигур одержала победу во втором матче на юниорском Итоговом турнире, который проходит в Ченду (Китай).

Юная украинка в трех сетах обыграла представительницу России Оксану Селехметьеву в рамках группы Лян и гарантировала себе место в полуфинале.

Дарья Снигур (Украина) - Оксана Селехметьева (Россия) 6:4, 6:7 (1), 6:1

в заключительном матче группового этапа Дарья встретится с латвийкой Камиллой Бартоне

Напомним, в первом матче Снигур победила француженку Эльзу Жакемо.