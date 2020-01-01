Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Венгрии

Украинка победила на отказе соперницы.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает борьбу на грунтовом турнире серии ITF в Венгрии.

В матче второго круга украинка одержала победу над Ириной Марией Барэ из Румынии, которая отказалась продолжать поединок после семи проигранных геймов подряд.

Матч продолжался всего 34 минуты.

Секешфехервар. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Ирина Мария Барэ (Румыния) - 6:0, 1:0 (отказ)



Следующей соперницей украинки будет Кайя Юван (Словения) или Виктория Кан (Россия).