Ястремская - Бертенс: видео онлайн трансляция матча на малом Итоговом турнире

Вторая ракетка Украины продолжает борьбу на WTA Elite Trophy.

Ястремская - Бертенс: видео онлайн трансляция Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет второй матч группового этапа малого Итогового турнира в Чжухае (Китай).

Соперницей украинки в группе Азалия будет представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая является 10-й ракеткой мира.

Поединок состоится сегодня, 24-го октября. Ориентировочное начало встречи - 14:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, в дебютном матче Ястремская обыграла Донну Векич из Хорватии.

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