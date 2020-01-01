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Стаховский пробился в 1/8 финала турнира в Германии

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Украинский теннисист оказался сильнее представителя США.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский обыграл представителя США в рамках матча второго тура серии Challanger в Гамбурге (Германия). Украинец посеян на турнире под четвертым номером, благодаря чему начал выступления со второго раунда.

Гамбург. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина 4) - Максим Кресси (США) 7-6 (6), 7-6 (4)

Матч с двумя тай-брейками продолжался более двух часов.

В следующем раунде соперником Стаховского будет Алтуг Челикбилек из Турции.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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