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Снигур стартовала с победы на юниорском Итоговом турнире

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Украинка оказалась сильнее представительницы Франции.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннистка Дарья Снигур выиграла стартовый матч на юниорском Итоговом турнире, который проходит в Ченду (Китай).

В первом матче группы Лян юная украинка в трех сетах победила француженку Эльзу Жакемо - 4:6, 6:3, 6:2.

В другом матче латвийка Камилла Бартоне одолела представительницу Россиии Оксану Селехметеву - 4:6 7:5 6:4.

Напомним, Дарья Снигур является действующей чемпионкой юниорского Уимблдона.

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Теги: теннис, Дарья Снигур
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