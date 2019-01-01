Снигур стартовала с победы на юниорском Итоговом турнире

Украинка оказалась сильнее представительницы Франции.

Украинская теннистка Дарья Снигур выиграла стартовый матч на юниорском Итоговом турнире, который проходит в Ченду (Китай).

В первом матче группы Лян юная украинка в трех сетах победила француженку Эльзу Жакемо - 4:6, 6:3, 6:2.

В другом матче латвийка Камилла Бартоне одолела представительницу Россиии Оксану Селехметеву - 4:6 7:5 6:4.

Напомним, Дарья Снигур является действующей чемпионкой юниорского Уимблдона.