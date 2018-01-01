Ястремская: Я чувствую усталость, но нужно использовать свой шанс

Украинка отметила, что у нее было мало времени на подготовку к малому Итоговому турниру.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над Донной Векич в рамках малого Итогового турнира, который проходит в Чжухае (Китай).

“Я в большом восторге от того, что выступаю на этом турнире. Даже не знаю, как мне удалось попасть в список участниц. Все случилось довольно внезапно. У меня даже не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, я не особо успела потренироваться и сейчас чувствую, что немного устала.

Но если ты уже попал на соревнования такого уровня, то стараешься использовать свой шанс. Сегодня, когда я проигрывала на тай-брейке, то думала только о том, что нужно играть каждый мяч.

Я пока не успела погулять по городу. Но это приятное место, когда у меня будет время, то я обязательно познакомлюсь с Чжухаем. Надеюсь, что пробуду здесь до финала. Это моя цель“, - заявила Ястремская после матча.

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